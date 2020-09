Grote namen in nieuw pop-up theater van GC De Wildeman in Herent

Voor de cultuursector zijn het moeilijke tijden. Daarom zijn ze ook erg blij dat de optredens kunnen plaatsvinden. En coronaproof belooft Taccoen: "Het zijn gekke tijden inderdaad, maar we kunnen alles veilig organiseren. We hebben samen met de firma Zippolla uit Haacht, een tribune bedacht die mee kan evolueren met de pandemie. Zo kunnen we alles makkelijk aanpassen aan de geldende richtlijnen. We kunnen op een veilige manier zelfs 340 mensen zetten. In de eerste fase concentreren we ons op 200 toeschouwers per voorstelling."

En ook goed nieuws voor de verenigingen uit de buurt. Die kunnen 'Hangar 3020' gebruiken voor afgelaste evenementen, zoals een kwis, toneel of een dansvoorstelling. Het volledige programma van 'Hangar 3020' vind je terug op de website van Gemeenschapscentrum De Wildeman.