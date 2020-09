Primeur in België: gymclub in Tienen opent zélf sporthal

Geen alledaagse oplossing voor een gymclub om een eigen zaal te beginnen. Toch leek het voor voorzitter Tom De Wit de enige oplossing, vermits het in de regio erg moeilijk is om een sporthal te vinden. "Er is uiteraard sportinfrastructuur aanwezig in Tienen, en er wordt zeker gewerkt aan vernieuwing. Maar er is ook een groot aanbod van sportclubs. Dat wil zeggen dat je moet delen. En als je zelf een club bent die volop aan het groeien is, is het soms moeilijk om over voldoende plaats te beschikken. Het turnmateriaal stop je ook niet zomaar in de koffer van je auto. We probeerden altijd onze trainingen op dezelfde locatie te houden, maar dat was de grote moeilijkheid. Daar hebben we nu een fantastische oplossing voor gevonden. Het materiaal kan er permanent staan, en is altijd tot onze beschikking."