Protest in Leuven en Hasselt voor overleden student Sanda Dia na uitgestelde raadkamer: "Willen eerlijk proces" 

Met de protestacties in Hasselt en Leuven vragen de organisatoren gerechtigheid. Ze willen een eerlijk proces en niet dat alles in de doofpot wordt gestoken. De Leuvense politie is op de hoogte van de actie en laat weten dat het protest wordt toegestaan onder twee voorwaarden. "Er mogen maximaal maar 400 mensen aanwezig zijn op de Oude Markt en het protest mag niet langer duren dan anderhalf uur", zegt politiewoordvoerder Nicolas Del Piero. "Er zal ook met een registratiesysteem worden gewerkt."

In Hasselt zou morgen een honderdtal jongeren verzamelen voor het gerechtsgebouw van Hasselt. Het gaat om een organisatie van Actief Linkse Studenten en Scholieren. De politie van Limburg Regio Hoofdstad is op de hoogte en zal de situatie in de gaten houden.