Racisme binnen politiediensten verzwijgen is dodelijk

Een zorgwekkende politiegroep op Facebook, genaamd Thin Blue Line, demoniseert minderheden, zet aan tot geweld en predikt geweld. De uitspraken in die groep zijn beneden alle peil. Toen ik las dat er maar liefst 6.700 (ex-)agenten in die groep zaten (inclusief commissarissen, korpschefs etc.), viel ik vol verontwaardiging achterover. In een groep voor lokale agenten van het Antwerpse politiekorps zaten maar liefst 1.500 agenten. Met in het achterhoofd houdende dat er ongeveer 2.100 operationele agenten taken uitvoeren in Antwerpen, is dit ronduit schandalig. Hoe kan het dat ongeveer een vijfde van alle agenten in ons land mij niet liefheeft? ‘Politie uw vriend’ leek meer een sprookje, dan een sterke leuze.