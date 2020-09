Rechter hakt knoop door: "scheurtjesreactor Tihange 2 sluit niet

De klacht dateert al van 2016. "De scheurtjes in de wand van het reactorvat die werden ontdekt in 2012 hadden eigenlijk in 1975 al gesignaleerd moeten zijn", zegt de advocaat van de klagers.

In tegenstelling tot wat eerder was bericht, gaat hun klacht alleen over Tihange 2, en niet over Doel 3.