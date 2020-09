Brussels parlementslid Debaets: "Maak rookmelders verplicht in alle Brusselse woningen"

In 2019 waren er gemiddeld vijf woningbranden per dag in het Brussels gewest en dat is veel zegt Debaets: "We merken dat er vorig jaar 1843 woningbranden waren en drie mensen zijn daaraan bezweken. 111 personen moesten voor verzorging naar het ziekenhuis, dus mijn oproep is heel duidelijk. Voorzie de rookmelderplicht niet alleen voor huurwoningen, maar breidt dat uit naar alle woningen. Dat kan mensenlevens redden."

Ook studentenwoningen vallen onder huurwoningen: "De controle er op is minimaal, zeker in de Brusselse binnenstad, en in heel wat oudere huizen is het risico groot", gaat Debaets verder.