Ruilt de omstreden Wit-Russische president Loekasjenko de onafhankelijkheid van zijn land voor de steun van Rusland?

Wit-Rusland is van groot belang voor Rusland. Het is een buffer tussen zijn westgrens en de EU- en NAVO-lidstaten, de laatste echt bevriende staat in het westen. Maar met Loekasjenko is de Russische president Poetin niet getrouwd. Al maanden zit er een stevig haar in de boter, omdat Loekasjenko teveel tegen het Westen aanschurkt, olie koopt in de VS en de Wit-Russische soevereiniteit zoveel mogelijk in de verf wil zetten. Poetin wil dat Wit-Rusland integreert in Rusland. Om de druk op te voeren draaide hij de kraan met oliesubsidies dicht, dé geldstroom waarop het regime van Loekasjenko drijft.