Ontsnapte gevangene Sekkaki na 9 maanden opgepakt in Limburg 

"Na intensief onderzoek" kon Sekkaki vanavond dan uiteindelijk toch worden opgepakt. "Sinds zijn ontsnapping is alles in het werk gesteld om Oualid Sekkaki opnieuw van zijn vrijheid te beroven", zegt de politie.

"De laatste dagen zaten de politiediensten hem kort op de hielen. Dat resulteerde dan vanavond even na 19 uur in zijn arrestatie door de federale wegpolitie van Lummen." Oualid Sekkaki is nu overgebracht naar de gevangenis van Hasselt.

Oualid Sekkaki zat in de gevangenis van Turnhout een straf uit voor onder meer een schietpartij in de zomer van 2015. Hij is de jongere broer van "ontsnappingskoning" Ashraf Sekkaki, die in 2009 spectaculair - met een helikopter - kon ontsnappen uit de gevangenis van Brugge. Enige tijd later werd hij opgepakt in Marokko.