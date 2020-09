Slovaakse Europarlementsleden sturen brief naar politiebaas: "zulk politiegeweld kan niet in het hart van Europa"

"We zijn er van overtuigd dat een dergelijke politie-interventie niet zou mogen plaatsvinden in de Europese Unie, zeker niet in de 21ste eeuw en al zeker niet in het politieke en diplomatieke hart van Europa". Dat schrijft Europarlementslid Ivan Stefanec in een bezorgde brief aan de nummer 1 van de federale politie. De brief werd mee ondertekend door 9 van de 14 Slovaakse Europarlementsleden.