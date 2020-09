Stadsmuseum Lier roeit Japanse duizendknoop uit met elektrische schokken: "Grote kans dat de plant het museum aantast"

In de tuin van het stadsmuseum in Lier wordt er met elektrische schokken geprobeerd om de Japanse duizendknoop weg te krijgen. De Japanse duizendknoop is een exotische plant die moeilijk weg te krijgen is en inheemse planten overwoekert. "We hopen om met elektrocutie de Japanse duizendknoop voorgoed uit te roeien, want de plant tast ook de buitenmuren van het museum aan", zegt Schepen Bert Wollants.