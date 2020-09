Voormalig station Dilbeek te koop: "Charmant gelegen in een rustige woonwijk"

Het stationsgebouw van Dilbeek werd rond 1880 gebouwd en ligt op de spoorweglijn Brussel-Denderleeuw. Het gebouw staat intussen al enkele jaren leeg, er is dus wel wat renovatie nodig. Het pand heeft volgens de immowebsite Immoweb veel potentieel: “Dit charmant, vrijstaand gebouw is gelegen in een rustige woonwijk”, staat er te lezen.

Volgens de investaris van onroerend erfgoed zijn er van dit type station in totaal negen gebouwd waaronder ook het nog bewaarde station van Sint-Martens-Bodegem. Geïnteresseerden kunnen starten met bieden vanaf 239.000 euro tot 30 oktober.