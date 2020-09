Vraag naar extra onderzoek over dood Sanda Dia schuift proces op: advocaat Mary: "Waarom pas na 20 maanden?"

Volgens Mary is er nu maar één zaak van tel en dat is de waarheid, niét de bestraffing. "Het gaat voornamelijk over het hoe en waarom. Wat is er gebeurd? Dat is wat die ouders willen weten. Wat maakt die bestraffing voor die ouders nog uit? Een voldoening om jonge mensen op het schavot te brengen, denkt u echt dat dit de wil is van papa Dia? Dat is het zeker niet.”