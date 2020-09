Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen: "Tegen maart veilig, werkzaam en kwaliteitsvol vaccin tegen COVID-19"

"We verwachten op basis van de gegevens die we vandaag hebben, tegen eind maart volgend jaar te kunnen beschikken over een veilig, werkzaam en kwaliteitsvol COVID-19-vaccin", zei Ann Eeckhout van het FAGG aan Het Journaal.

Dat zou al na ongeveer een jaar zijn en dat is erg snel, want normaal duurt de ontwikkeling van een nieuw vaccin 7 jaar of langer. Dat komt onder meer doordat een nieuwe geneesmiddel of vaccin getest moet worden, en die testen verlopen in fasen.

Eerst test men in het labo 'in vitro', in proefbuizen, vervolgens op dieren en uiteindelijk op mensen. Dat gebeurt eerst op een heel kleine groep gezonde vrijwilligers met een lage dosis, om de veiligheid van het middel te testen (fase 0), vervolgens op een iets grotere groep, nog steeds om de veiligheid te testen en eventuele nevenwerkingen vast te stellen (fase 1). In fase 2, nog steeds met een kleine groep, kijkt men voor het eerst naar de werkzaamheid van het middel en probeert men de juiste dosis te vinden.

Als het middel inderdaad werkzaam blijkt in de fase 2-test, gaat men over tot fase 3. Hier wordt het middel voor het eerst op grote groepen toegediend om de werkzaamheid duidelijk aan te tonen. Ideaal is een dubbelblinde test, waarbij één groep het werkzame middel krijgt en een controlegroep een placebo, een niet merkzaam middel. Belangrijk is dat noch de proefpersonen noch de onerzoekers weten wie er het middel krijgt en wie de placebo, vandaar de benaming dubbelblind.

Als uit die grote test blijkt dat het middel inderdaad werkzaam is en er geen onaanvaardbare nevenwerkingen zijn, kan het middel vervolgens op de markt komen. (Dan begint nog de zogenoemde fase 4, waarin men het middel blijft opvolgen terwijl het al in de praktijk gebruikt wordt.)