Natuurpunt Tremelo dreigt parken te sluiten zolang wandelaars honden laten loslopen

In Tremelo is een doodgebeten reekalfje teruggevonden. Het zesde intussen dit jaar. Natuurpunt heeft al verschillende keren gevraagd om honden aan de leiband te houden. Maar daar wordt geen gehoor aan geheven. En dus wil de organisatie verregaande maatregelen treffen: "We vragen in de eerste plaats met aandrang om honden aan de leiband te houden, zodat ons reeënbestand terug op peil kan komen," zegt Mieke Van Loo van Natuurpunt Tremelo. "Maar intussen gaan we ook in overleg met het gemeentebestuur om te zien wat we kunnen doen. In de allerlaatste plaats gaan we onze natuurgebieden sluiten, voor alle wandelaars. Dat zou heel spijtig zijn, want een van onze doelstellingen is net onze gebieden open te stellen zodat iedereen kan genieten van de natuur. Omdat een aantal eigenaars hun hond niet aan de leiband houden, zouden we alle wandelaars moeten straffen. Dat doen we liever niet."