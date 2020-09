Charmezanger gaat opnieuw aan de slag als buschauffeur nu zangcarrière op laag pitje staat

Jo is dan ook blij dat hij nu opnieuw aan de slag kan als chauffeur van de schoolbus. "De eerste dagen waren erg spannend, na vijf jaar opnieuw met zo’n grote bus rijden met de kinderen. Maar het was ook heerlijk om al die juffen en kinderen na al die jaren opnieuw terug te zien. Ik geniet ervan en af en toe zingen we met z'n allen in de bus. Maar natuurlijk hoop ik dat we snel weer naar een normale toestand evolueren, zodat ik toch ook af en toe opnieuw het podium op kan."