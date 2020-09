Verdacht overlijden in De Panne, omstandigheden nog heel onduidelijk

De sloepenlaan in De Panne, een zijstraat van de Zeelaan, werd deze morgen rond 6.00 uur volledig afgesloten, nadat er een persoon op de stoep dood aangetroffen werd. Ook een deel van de Zeelaan werd afgesloten met een politielint.

Het labo en de wetsdokter zijn begonnen aan het onderzoek. De brandweer plaatste een tent over het lichaam. Er zouden 2 verdachten zijn opgepakt. Hoe het slachtoffer om het leven kwam is voorlopig onduidelijk. Ook over de identiteit van het slachtoffer is momenteel nog niets bekend.