Verkeer in en rond Gent volledig vast door zwaar ongeval in de wijk Muide

Door het ongeval is het verkeer volledig vastgelopen in en rond de wijk de Muide. Die wijk is een belangrijke invalsweg voor wie in, uit en rond Gent wil. Trams kunnen niet doorrijden omdat de vrachtwagen op de tramsporen staat. "We hebben ook een omleiding voorzien voor alle wagens, fietsen en brommers", legt woordvoerder van de Gentse politie Matto Langeraert uit. "Het verkeer staat volledig stil. We hebben de plaats afgesloten om beter te kunnen onderzoeken wat er precies is gebeurd, en wat de oorzaak kan geweest zijn." Het parket Oost-Vlaanderen heeft een verkeersdeskundige gestuurd om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.