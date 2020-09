16 leerkrachten uit Diest testen allemaal negatief op coronavirus

16 leerkrachten in Diest mistten vorige week de start van het nieuwe schooljaar nadat ze allemaal in contact waren gekomen met een besmette collega. "De werking van de school is gelukkig niet in het gedrang gekomen", zegt Ann Scheys, coördinerend directeur van middelbare school De Prins. "Toen we hoorden dat de zestien leerkrachten in quarantaine moesten, hebben we 31 augustus een online spoedvergadering gehouden met al het personeel. De extra taken van de onthaalweek zijn onder de beschikbare leerkrachten verdeeld."