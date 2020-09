Vluchtelingenkamp op Griekse eiland Lesbos in quarantaine na eerste coronabesmetting

De draagkracht van de eilanden volstond in "normale" tijden al nauwelijks om de vele duizenden vluchtelingen op te vangen. In coronatijden is ook dat alleen maar lastiger geworden. "Voedselvoorziening en medische zorg zijn op de eilanden altijd al in beperktere mate aanwezig dan in een grote stad", schetst Boomsma. In deze coronatijden veroorzaakt dat zorgen.

"Want op dit moment is corona op Lesbos volop aanwezig. Alleen al in de hoofdstad Mitilini zijn er 100 gevallen. Op dit eiland is er één ziekenhuis, je kunt je dus voorstellen dat dat al behoorlijk overbelast is."