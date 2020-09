Vlaams streamingplatform Streamz gaat van start op 14 september en de VRT doet mee 

"We zijn heel enthousiast dat we Vlaamse fictie die in dit huis gemaakt wordt, nu via een nieuw kanaal tot bij de Vlaming kunnen krijgen", zegt Frederik Delaplace, de nieuwe gedelegeerd bestuurder van de VRT. "Daarom brengen we enkele prestigieuze, nieuwe fictiereeksen in, bovenop de uitgebreide VRT-catalogus met maar liefst 1.500 afleveringen van geliefde titels. Het is goed dat er in Vlaanderen een alternatief is voor de vooral Amerikaanse platformen die enorm aan populariteit hebben gewonnen. En het is goed dat het Vlaamse medialandschap de handen in elkaar slaat om daar een Vlaams alternatief voor te ontwikkelen. Zeer aantrekkelijk dus voor de abonnee, tegelijk stromen er ook nieuwe inkomsten naar de Vlaamse producenten."