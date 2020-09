Wanneer worden LGBT-leerlingen eindelijk serieus genomen?

Keer op keer worden wij, LGBT’s, genegeerd door het onderwijs. Blijkbaar is een integraal oplossen belangrijker om te leren oplossen dan je eigen identiteitscrisis. Ik heb zelf nooit mogen ervaren dat er op een positieve manier werd gesproken over LGBTQ+ in de klas.

Gelukkig hoor ik van anderen dat het bij hen wel eens aan bod kwam, maar ik vind het schandalig dat het nog steeds afhangt van de goodwill van de leerkracht of dit onderwerp al dan niet besproken wordt. Zelfs tijdens mijn lessen biologie of seksuele opvoeding werd er met geen woord over andere geaardheden of genders gerept. Enkel hetero’s hebben seksueel overdraagbare aandoeningen en seks volgens ons onderwijs …