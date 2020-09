Zottegem verdeelt 3.000 peukenzakjes in strijd tegen zwerfpeuk

Stad Zottegem installeerde onlangs 10 verschillende peukenzuilen in het centrum. Om rokers nu ook echt aan te moedigen om die te gebruiken, start de stad met een grootschalige sensibiliseringscampagne onder het motto "Hey, jij daar! Jij bent toch geen viespeuk?". Er verschijnen affiches en in de horecazaken zal de stad 3.000 peukenzakjes verdelen om de zwerfpeuk voor eens en voor altijd uit het straatbeeld te helpen verdwijnen.

"Sinds de heraanleg van de Markt in Zottegem merken we dat er toch nog heel erg veel sigarettenpeuken blijven rondslingeren. Ze blijven steken tussen de voegen en in de boomroosters", getuigt schepen Leen Goossens (CD&V). "Het is echt geen zicht en het kost ons ook veel geld en moeite om het op te ruimen." De sensibiliseringsactie wordt dit weekend afgetrapt.

