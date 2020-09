1.466 kandidaten mogen dit jaar voor arts of tandarts studeren

De toelatingsexamens vonden op 25 en 26 augustus plaats op meer dan 100 locaties in Vlaanderen. Aan de toelatingsproef voor arts namen 4.061 kandidaten deel, waaronder 1.276 mannen en en 2.785 vrouwen. In totaal behaalden 1.838 kandidaten minstens de de helft van de punten. De 1.285 best geplaatste onder hen mogen uiteindelijk aan de studie beginnen (488 mannen en 797 vrouwen).