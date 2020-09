120 vlaggen moeten de Maasmechelaar weer hoop geven

Een van de ontwerpsters is Ingrid Westhovens. Ze koos voor een cyanotype van een varenblad. Dat is een fotografisch proces waarbij, na ontwikkeling, een cyaan-blauwe afdruk achterblijft. "Het is een zonneprint", zegt Ingrid. "Want je legt een lichtgevoelige laag op papier of stof. Daar leg je iets op, bijvoorbeeld een negatief van een foto, maar ik heb een echte varen genomen. Door de zon en de chemische reactie krijg je een afdruk op je stof of blad." Ingrid koos voor een varenblad want "een varenblad staat symbool voor sterke verbondenheid en zorgen voor elkaar", zegt ze. En dat past wel in deze tijden van corona.