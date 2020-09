Kasteel van Gaasbeek krijgt 25 schapen als bewoners: "Het zijn onze kleine grasmaaiers"

Voor Wim en zijn team zijn de schapen een grote hulp, want het onderhoud van het groen rond het kasteel is geen pretje. "We hebben altijd heel veel moeite gehad om de helling te maaien. Het is niet evident, om daar met een bosmaaier op te werken. Daarna moesten we ook nog al het gras er afhalen. Dat was geen makkelijke karwei. Dat gaf ons best kopzorgen, maar dat is nu opgelost."