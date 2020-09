Acteur maakt komisch theaterstuk “De contactspeurder”

Jeroen Maes schreef het stuk uit noodzaak tijdens de lockdown. “Het is een monoloog. Ik ben alleen, dat is niet alleen veiliger, maar zo kom ik ook uit de kosten. Want uiteraard kan ik voor veel minder mensen spelen.”

Toch staat Maes niet alleen op het podium. “Ik bel enkele mensen live op. Dat zijn bevriende acteurs. Er zitten enkele bekende namen tussen”, zegt Maes geheimzinnig.