Antwerpse cafébaas in Benidorm: "We snappen niet waarom ze hier code rood invoeren"

Het ministerie van Buitenlandse Zaken beschouwt vanaf 16 uur heel Spanje, met uitzondering van Tenerife, als rode zone. Belgische toeristen krijgen dus geen toelating meer om naar Spanje te reizen. Voor Antwerpse café-uitbater Jerry Muts in Benidorm is dat onbegrijpelijk. "We vinden het een triestige beslissing. De besmettingen stijgen enkel in de streken die al maanden geteisterd worden, zoals Madrid. Bij ons merken we er veel minder van", vertelt Muts in Start Je Dag.