AP Hogeschool organiseert opnieuw fysieke infoavond: "Toekomstige studenten willen de campussen graag in het echt zien"

Op dinsdag 8 september zijn geïnteresseerden daarom terug welkom op de verschillende campussen in Antwerpen, Turnhout en Mechelen. Ze kunnen er uitleg verwachten van lectoren en studenten, net als de klassieke rondleidingen en ze kunnen zich ook inschrijven.

Om de veiligheid te garanderen is het verplicht om op voorhand een bepaald tijdsslot vast te leggen. Ook is het verplicht om een mondmasker te dragen en zal iedereen de nodige afstand moeten bewaren. "We organiseren deze avond omdat we de veiligheid kunnen waarborgen, daarvoor zijn onze campussen groot genoeg", benadrukt Loriers.