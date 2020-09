Atoomagentschap: "Iran blijft bepalingen van nucleair verdrag steeds verder ondertreden"

Die verloopt wel in schijfjes om de Europese landen die wel nog vasthouden aan het akkoord van 2015 niet helemaal te vervreemden en in de armen van de VS te drijven.

Zeker is dat het nucleaire akkoord dat een einde moest maken aan gevaarlijke spanningen tussen de VS en Iran, nu erg wankel is. Het opbod aan beide kanten is groot en de regering in Teheran staat onder zware druk van de "hardliners" die dat akkoord eerder ook al niet lustten. Wellicht kijkt Teheran uit naar de Amerikaanse verkiezingen om te kijken of een eventuele overwinning van de Democratische uitdager Joe Biden een nieuwe wind kan doen waaien in Washington.