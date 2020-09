Bart De Wever verdedigt Operatie Nachtwacht: "Ik vraag medewerking van de inwoners, want dit gaat maanden duren"

'Operatie Nachtwacht' belooft veel machtsvertoon van de politie maar zal het echt iets oplossen? "Ik citeer graag professor criminologie Teun Voeten. Die zegt dat een burgemeester de smurrie kan opruimen die uit het riool naar boven puilt, maar het riool zelf moet gespoeld worden. Deze drugsclans kan je niet enkel lokaal bestrijden. Intussen is er een overkoepelend stroomplan, het aantal inbeslagnames van cocaïne in de haven is verveelvoudigd. Er zijn dus inspanningen gebeurd, ik ben zelf tot in Colombia geweest voor overleg maar ik ben ook de eerste om toe te geven dat dit onvoldoende is." De Wever verduidelijkt nog dat de politie daar zal zijn in de stad waar het nodig is. "We spreken nu over Deurne-Noord en Borgerhout maar we kennen ook de andere hotspots van de drugsclans in de stad. Ook die houden we in de gaten."