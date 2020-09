Benedictus XVI is vanaf vandaag de oudste paus ooit

Benedictus breekt dus het vorige record van paus Leo XIII. Die is in 1903 overleden en was toen 93 jaar oud. Die paus is echter vooral bekend wegens zijn encycliek Rerum Novarum. Die ging over de rechten van werknemers en wordt beschouwd als de basis van de sociale leer van de kerk en de christelijke werknemersbeweging.

Ratzinger is zeker niet de langst regerende paus. Hij werd in 2005 gekozen als opvolger van Johannes-Paulus II en was toen al 78. In 2013 trad hij af, naar eigen zeggen omdat hij te vermoeid was. Het was de eerste keer sinds 1415 dat er nog een paus was aftreden. Benedictus kreeg toen de titel paus-emeritus. Hij is nadien opgevolgd door de huidige paus Franciscus.