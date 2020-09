Bestelwagen blokkeert 20 minuten lang uitrit ziekenwagens van Brusselse brandweer

"We hebben in afwachting van de komst van de politie onze ziekenwagens in de garage verplaatst, zodat we toch nog altijd snel konden vertrekken als dat nodig zou zijn", vertelt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. "Maar laat dit incident een voorbeeld zijn van wat niet mag gebeuren. Bij bepaalde medische aandoeningen, zoals een hartstilstand, is elke minuut kostbaar. Iedere minuut die we bij het opstarten van een reanimatie verliezen, heeft een grote invloed op de overlevingskansen en op de levenskwaliteit van de patiënt achteraf. Let dus goed op waar je je voertuig parkeert en zorg ervoor dat de hulpdiensten altijd voorbij kunnen."