Buurtbewoners nieuwe Blankenbergse appartementen hopen dat ze lager worden

Nancy Blondeel woont in de buurt. Ze vreest voor waardeverlies voor de woningen in de buurt. "Het was eigenlijk een villawijk en dat willen we zo houden. Dus zouden we graag hebben dat in het nieuwe project opnieuw wegeltjes zijn tussen de huizen, dat er twee bouwlagen lager wordt gebouwd, twee verdiepingen in plaats van vier, anders wordt ons zicht op de mooie polders al te zeer aangetast."

De dienst stedenbouw zal nu alle bezwaarschriften bekijken. In theorie zijn er drie mogelijkheden: goedkeuren, afkeuren of aanpassen, maar dan wel volgens de richtlijnen van het ruimtelijk uitvoeringsplan. Afkeuren zit er niet in, daarvoor staat het project al te lang op de rails. Het is dus de vraag of er nog aanpassingen zullen komen.