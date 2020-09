"Blikskes en bubbels" wordt alternatief voor afgelast carnaval in Halle

"Blikskes en bubbels" heet het evenement, dat op zondag 13 september zal plaatsvinden op de parking aan de Leide, achter cultuurcentrum 't Vondel. Jos Appelmans van Halattraction legt uit: "We organiseren die dag twee ambiance-concerten. Daar kunnen telkens 300 mensen bij zijn, verdeeld in bubbels van tien. Elke bubbel is afgebakend met nadarhekken. Drank wordt geserveerd in blikjes. In de bubbel mag je mondmasker af. Maar ga je naar het toilet, dan doe je dat mét mondmasker. Tussen de twee sessies door wordt alles grondig ontsmet." Het hele plan is door alle bevoegde instanties goedgekeurd.