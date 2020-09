Burgemeester Steenokkerzeel wil extra bussen: “Leerlingen op elkaar gepropt en kunnen overvolle bus niet op”

Intussen heeft Ryon contact gehad met De Lijn om een oplossing te zoeken. “Ik heb gisteren verschillende keren gemaild en gebeld met De Lijn zodat er volgende week al een oplossing kan komen. Richting Keerbergen is dat alvast gelukt. De bus die normaal gezien 's ochtends al in Haacht stopt, zal nu doorrijden tot in Keerbergen. Zo is er meer capaciteit in die richting. Maar ook op de terugrit zullen er meer bussen moeten worden ingezet om de kinderen op een veilige manier thuis te brengen", vindt de burgemeester.