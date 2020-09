Bussen overvol bij start schooljaar: "Totaal onverantwoord"

"Mijn mailbox zit vol met berichten van bezorgde ouders en leerkrachten die de situatie aanklagen", zegt Ceyssens. "Het is hemeltergend om te zien dat iedereen in onze maatschappij zijn uiterste best doet om zich aan de coronamaatregelen te houden terwijl de scholieren dicht op elkaar gepropt zitten in de bussen van en naar school. Zelf reed ik vandaag nog langs een overvolle bus en dat is in deze tijden totaal onverantwoord", gaat de burgemeester verder.