Festival "Campo solar" in Damme sluit bewogen zomer af: "Druk, maar prachtig"

Veel schoon volk op het podium van "Campo Solar" deze zomer met onder andere Flip Kowlier, het Zesde Metaal, Brihang, Yevgueni, School is Cool, comedian Steven Mahieu, …

Organisator Karel Standaert is tevreden: "Er was veel interactie met het publiek, omdat ons amfitheater erg intiem is. De maatregelen correct opvolgen was wel niet altijd eenvoudig. Je bent afhankelijk van het gedrag van de bezoekers, maar ze waren gelukkig zeer respectvol. We hopen natuurlijk dat we volgend jaar nog meer mensen kunnen uitnodigen."