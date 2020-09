Coronapesterijen op sociale media: “Mijn dochter wordt bijna gelyncht”

De twee hadden hun vrienden vorige week nog gezien. Maar toen de oudste op 31 augustus bij de tweede test, corona bleek te hebben, ging ze de dag erop niet naar school. "Zij liet haar klasgenoten ook weten dat ze beter niet naar school gingen, en zich moesten laten testen", vervolgt Natacha.

Ook Natacha's jongste dochter vertrok door de test van haar zus niet naar school op 1 september. Maar omdat zij pas 's avonds na de eerste schooldag wist dat ook zij besmet was, had ze haar klasgenoten niet ingelicht. Eén van haar klasgenoten is nu besmet. De hele klas zit nu in quarantaine. "En daardoor wordt mijn dochter nu lastiggevallen. Het is blijkbaar haar schuld dat die klas in quarantaine moet. Ze wordt bijna gelyncht. Dat is echt niet leuk.”

Natacha nam contact op met de school: “Ze hebben me beloofd dat de titularissen met hun klassen gaan praten.” Van Caster werd ook begeleid door het contact tracing center in Brussel. “Chapeau, ze doen dat prima en geven ook psychologische begeleiding. Want in quarantaine met twee pubers is echt niet evident. Die pesterijen maken het alleen maar erger.”