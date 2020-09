Diest zoekt investeerders die vervallen Begijnhofhuisjes willen restaureren 

Maar omdat de renovatiekosten hoog oplopen en de stad niet de middelen heeft om alles zelf te financieren, wordt er gezocht naar investeerders. "We willen de huisjes in erfpacht aanbieden om zo privékapitaal aan te trekken om een deel van de renovatie op zich te nemen. Momenteel is al een derde van de woningen op het Begijnhof in erfpacht, nu willen we dezelfde formule hanteren voor woningen die er heel slecht aan toe zijn. Deze formule zorgt ervoor dat het OCMW nog altijd eigenaar is, maar de erfpachter heeft de verantwoordelijkheid over de woning en dat voor een termijn van 33 jaar, wat je nog eens tweemaal kan verlengen en zo overdragen naar familie."