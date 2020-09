Voorschot van Vlaamse overheid moet duwtje in de rug geven om evenementen te organiseren

De evenementensector zit in de hoek waar de klappen vallen, dat is bekend. Maar nu evenementen weer mogen - met beperkingen - wil de Vlaamse overheid een zetje geven. "Met het oog op jobs", zegt minister van Economie Hilde Crevits (CD&V).

In de praktijk kan al wie een evenement wil organiseren, een beroep doen op het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) van de Vlaamse overheid. Wie dat wil, kan een premie aanvragen. Minimaal bedraagt die 25.000 euro en maximaal zestig procent van de organisatiekosten, met een bovengrens van 800.000 euro.

"Wie bijvoorbeeld een concert organiseert", zegt Crevits, "kan een voorschot aanvragen, dat je in principe later moet terugbetalen. Maar als een evenement door coronamaatregelen niet plaatsvindt, hoeft men dat niet te betalen. We willen vermijden dat men het risico niet durft te nemen omdat men bang is dat de overheid beperkende maatregelen oplegt."