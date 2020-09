Extra ANPR-camera’s in politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken

In de politiezone komen er deze maand nog drie extra camera’s voor nummerplaatherkenning. “We hebben nog een aantal kleinere wegen waar we merken dat er ook wat verkeer komt en die we ook graag willen afdekken”, gaat korpschef Provost verder. De camera's komen in de Grotestraat in Nieuwerkerken, in de Attenhovenstraat in Sint-Truiden en in de Landenstraat in Gingelom.