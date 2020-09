Ex-bestuurders Fortis worden niet meer vervolgd: zaak is verjaard, zegt raadkamer

Alle tenlasteleggingen in het onderzoek naar de teloorgang van Fortis, nu bijna 12 jaar geleden, zijn verjaard. Dat zegt de correctionele raadkamer van Brussel. De onderzoeksrechter had zeven ex-bestuurders van de Fortis-groep en Fortisbank in verdenking gesteld omdat zij in 2007 en 2008 de beleggers onvoldoende zouden hebben geïnformeerd.