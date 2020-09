Geen meerderheid langs Vlaamse kant: hoe leg je dat aan de Vlaamse kiezer uit?

Nadat de politici zich drie weken rust hadden gegund ontstond er vrij snel een chemie tussen de onderhandelende partijen. Eerst werd een akkoord bereikt over de splitsing van BHV, daarna over de hele zesde staatshervorming, en tenslotte over het regeerprogramma. De regering Di Rupo werd in 2014 niet afgestraft door de kiezer. Deze moeizaam tot stand gekomen coalitie heeft het al bij al niet zo slecht had gedaan, was de perceptie.

Zou dit scenario zich vandaag kunnen herhalen ? Net als in 2011 eist CD&V een aantal harde garanties vooraf. Het wetsvoorstel om abortus verregaand te liberaliseren moet eerst van tafel worden geveegd. Dat is een logische eis. Eind vorig jaar moest deze wetswijziging als glijmiddel dienen voor een vrijzinnige coalitie zonder CD&V. Als men CD&V er nu toch bij wil, dan moet de versoepeling worden afgeblazen.

CD&V vraagt daarnaast garanties inzake het communautaire. Ook dat is logisch. Vivaldi zal worden gedomineerd door uitgesproken Belgicistische partijen. Liberalen en groenen leveren meer dan de helft van de zetels in een overwegend Franstalige coalitie. Een Vlaamsgezinde partij als CD&V wordt in dat gezelschap een vreemde eend in de bijt.