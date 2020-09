50 opvallende stoelen moeten Gentenaars inspireren voor burgerinitiatieven

In 2017 had Gent voor eerst een burgerbudget, "dat was 1 miljoen euro". "Maar er zijn in de loop der jaren al zeer mooie dingen gebeurd met dat geld", aldus de schepen. "Er is bijvoorbeeld een project voor meer groen in de buurt met 6 verplaatsbare bomen met een bankje erbij die je kan neerzetten op plaatsen waar weinig groen is. Er is een buitenklas gekomen in de Pastorie in Drongen, of er is een project voor daklozen. De burgerinitiatieven waar het wijkbudget naartoe gaat kunnen sociale projecten zijn, ideeën voor meer groen, om mensen bijeen te brengen, alle ideeën zijn welkom."