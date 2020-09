Gordel of coronatekeningen? Met deze tips is uw weekend zo gevuld, klik hier voor een overzicht

Hij is nog geen 30 maar de Antwerpse kunstenaar Ben Sledsens staat al mee aan de top in België. Dat bewijst Sledsens met een nieuwe tentoonstelling in de Tim Van Laere Gallery in Antwerpen, die is gratis te bezoeken tot 10 oktober, reserveren is niet nodig. Verwacht u aan dromerige natuurlandschappen die ook internationale sterren bekoren (en neen, we zeggen niet wie).