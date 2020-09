Ecolo: "Genoeg elementen om wet over kernuitstap te behouden", Groen: "Geen doel op zich, wel middel voor investeringen"

De vraag is of de 8 partijen er vandaag al uitraken en of de discussie de start van de formatie in gevaar brengt. Groen-voorzitter Meyrem Almaci gelooft dat een akkoord mogelijk is. In "De ochtend" op Radio 1 benadrukte ze dat "de uitgangspositie voor de kernuitstap nog nooit zo goed is geweest". "De hernieuwbare-energiesector trappelt om te kunnen investeren en de plannen voor de vervangingscapaciteit liggen ook op tafel. Er is dus eigenlijk heel veel mogelijk in dit dossier."