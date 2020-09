Hasseltse gevangenen voelen zich minder gevangen nu ze eigen kledij dragen: “Het geeft ons een soort eergevoel”

De meeste gedetineerden in Hasselt dragen een joggingbroek en een t-shirt. Dimitri zit helemaal in het zwart in zijn cel, maar van een specifieke gevangenisstijl wil hij niet spreken. “Dat is gewoon de kledij die je hier in de gevangenis kan kopen”, vertelt hij. “En dat zit het makkelijkst.” Maar het heeft ook praktische redenen. “Als je door de metaaldetectoren moet, dan mag je geen jeans dragen want de knopen zijn van ijzer.”

Tony is erg blij met zijn eigen kledij. “Als je bezoek hebt, dan is het fijner dat je ernaar toe kan in je eigen kledij. Een gevangenishemd en een grijze broek die niet gestreken zijn, da’s niet zo mooi”, vertelt Tony terwijl hij op zijn bed zit. “Het maakt je ook een beetje meer mens. Je bent iets minder gevangen, je voelt je wat vrijer.” Tony heeft geen schrik dat de buitenwereld denkt dat gedetineerden te veel in de watten worden gelegd. “Veel mensen van buiten denken dat we hier in een hotel zitten. Maar ze mogen hier eens komen zitten, dan weten ze wat het is. Het is niet makkelijk hier.”