Eindelijk fotobewijs van "het spook van het bos": de lynx is terug in ons land

Zwitserse, Franse en Duitse specialisten hebben de foto beoordeeld en zijn er zeker van dat het om een volwassen exemplaar gaat, volledig wild en in uitstekende conditie. Waar deze lynx vandaan komt, is niet duidelijk.

Hij maakt alleszins geen deel uit van een herintroductie-programma, want hij is niet gezenderd. Mogelijk is hij of een van zijn voorouders een afstammeling van lynxen die in het verleden of recent opnieuw geïntroduceerd zijn in Duitsland en Frankrijk. In beide landen leven populaties die het gevolg zijn van herintroductie.

Welkom Wolf en Réseau Loup zijn blij met de terugkeer van de lynx in ons land. Hij was in het verleden net als de wolf een vaste bewoner van ons land en zorgt als roofdier voor een natuurlijk evenwicht. Hij jaagt vooral op knaagdieren, haasachtigen en hoefdieren zoals reeën. Een lynx mijdt mensen als de pest en is dus absoluut ongevaarlijk, benadrukken de organisaties.