In Calais willen honderden migranten nog voor de winter het kanaal over

In "De jungle" van Calais, zoals de geïmproviseerde tentenkampen genoemd worden op het grondgebied van de gemeente Duinkerken, blijven zeker 500 migranten hopen op een succesvolle overtocht naar Engeland. Ook al is die levensgevaarlijk, en moeten ze vaak meer dan eens een poging wagen. "Ik ben hier omdat ik al 4 à 5 jaar in Europa ben maar nog geen papieren heb", zegt één van hen aan Stijn Vercruysse. Dus wil hij naar Engeland, want, zo zegt iedereen, daar heb je geen papieren nodig.

Bekijk hieronder de journaalreportage met de getuigenissen van migranten: