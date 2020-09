Presidentskandidaat Joe Biden voert campagne in game: "Games zijn maatschappelijk fenomeen geworden"

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden is sinds kort te bewonderen in Animal Crossing, een zeer populaire game die op de Nintendo-console gespeeld wordt. Spelers kunnen in de game figuren van Biden en zijn running mate Kamala Harris, en reclameborden van de politici gebruiken. Het is niet de eerste keer dat games gebruikt worden om een politieke boodschap te verspreiden. Barak Obama plaatste in 2008 een advertentie in een game en actievoerders in Hongkong verspreidden ook boodschap in Animal Crossing.